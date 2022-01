Voorbereiding op de Winterspelen: testen, trainen en zo weinig mogelijk mensen zien

"We zouden eigenlijk naar het buitenland om te trainen, maar dat doen we voorlopig niet omdat corona de kop weer opsteekt", zegt Jorrit Bergsma. Buiten de trainingen probeert Bergsma zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben en ook Bergsma's familie doet daaraan mee: "We hebben een heel klein bubbeltje in Aldeboarn."

Kleine cirkel

Femke Kok vindt het allemaal wel spannend: "De besmettingen lopen zo snel op. We willen niet het risico nemen om besmet te raken. We zien zo weinig mogelijk mensen en houden de cirkel zo klein mogelijk."

Kok laat zich iedere dag testen en ook haar ouders zijn erg voorzichtig: "Zij willen het ook niet op hun geweten hebben dat ze mij besmetten."

Natuurlijk moet er wel veel getraind worden in aanloop naar de Spelen. Maar ook dat gaat anders dan normaal: "Woensdag op trainingskamp in Heerenveen. Anders waren we in Collalbo geweest, maar nu is het een te groot risico", zegt Antoinette de Jong.

Volgens De Jong is het al bijna normaal geworden om zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten. "Ik zie alleen nog mijn ouders en mijn opa en oma."