Twee nieuwe testlocaties in Fryslân | 'Heropening hoger onderwijs en mbo prioriteit'

Na een extra lange kerstvakantie zijn de basisscholen weer open. Maar de schoolkinderen, juffen en meesters hebben wel nieuwe kleding moeten kopen. De leraren van de Professor Wassenberghschool in Lekkum vingen vanochtend de kinderen buiten op het plein op. "Sinds de ouders niet meer in school mogen komen, hebben we afgesproken om de kinderen zelf welkom te heten", vertelt juf Marjolein de Zee. "Ze hebben drie weken thuis gezeten, dus het is fijn om elkaar weer te zien."

Ze doen er alles aan om het virus buiten de deur te houden. "We hebben CO2-metertjes in de klas en we hebben zoveel mogelijk de ramen open", zegt De Zee. "Ik heb maar een wollen trui gekocht, want het is gewoon ijskoud in het lokaal."