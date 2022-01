Scholen weer open | Ventilatie niet altijd op orde

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

In Fryslân zijn zondag 966 nieuwe besmettingen vastgesteld;

Burgemeester Tytsjerksteradiel baalt van geheim feest op oudejaarsnacht;

Burgemeester Fred Veenstra: "Ondernemers zijn aan het eind van hun Latijn";

Kaag niet op bordes vanwege positieve coronatest.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.