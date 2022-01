Landelijk 27.993 nieuwe coronabesmettingen | De scholen zijn weer open

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren 807 nieuwe besmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn 159 minder dan zondag. Toen werden 966 besmettingen gemeld. Gemiddeld zijn er in de afgelopen week elke dag 809 besmettingen gemeld in Fryslân.

In de afgelopen 24 uren zijn in Fryslân geen sterfgevallen vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Er is één Fries met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van Leeuwarden.