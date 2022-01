46 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen | Scholen weer open

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Er liggen 46 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen;

In Fryslân zijn zondag 966 nieuwe besmettingen vastgesteld;

OMT adviseert het dragen van medische mondmaskers op drukke plaatsen in de buitenlucht;

Ventilatie op meer dan een kwart van de scholen niet op orde;

Kaag niet op bordes vanwege positieve coronatest.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.