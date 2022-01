Kinderen moeten 's winters meer buiten spelen; opvang komt met programma

Uit onderzoek blijkt dat kinderen 's zomers gemiddeld 17 uur per week buiten spelen, terwijl dat er in de wintermaanden maar acht uur per week zijn.

IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisaties pleiten ervoor om kinderen meer buiten te laten spelen.

"Kinderen spelen nu zes keer minder buiten dan hun grootouders. Dat baart ons zorgen", zegt Marjolein van der Gaag fan IVN Natuureducatie. "Als kind leg je de basis voor de rest van je leven, dus als je als kind niet veel buiten komt, zul je dat als volwassene ook niet doen."

Drempel verlagen

Om dat meer te stimuleren hebben ze een programma bedacht voor kinderen tot 12 jaar die in de kinderopvang, naschoolse opvang of bij gastouders zitten. "Zelfs als het regent, neem ze mee naar buiten en doe leuke activiteiten, zoals dansen in de regen of neem potten en pannen mee. Bij harde wind kun je gaan vliegeren."

Het doel is om met de ideeën de drempel te verlagen om met de kinderen naar buiten te gaan. "Het helpt als je weet wat je kunt doen, zoals een kunstwerk maken van modder. Wat is er nou leuker dan lekker vies worden?"

Bijna 150 kinderopvanglocaties in Fryslân doen mee aan deze landelijke campagne.