De kerk in Kollumerzwaag is open, maar voor maximaal 50 mensen

Dominee Johan van der Kamp uit Leeuwarden was gister blij met de opkomst in Kollumerzwaag. Afgelopen week in De Westereen waren dat niet meer dan vier.

"Dat is toch anders. Een lege stoel heeft geen gezicht en een camera ook niet. Het is fijn om als mens tegenover een mens te staan. Maar ja, het is niet anders. Het went ook wel een beetje na twee jaar. Als er vier mensen het woord van God horen, dan is dat ook goed."

Verbinding

Van der Kamp stond in zijn preek ook stil bij de polarisatie in de gemeenschap. Die is ook in de kerken merkbaar en daarom organiseren de kerken in Nederland komende zaterdag het nationale gebed voor vrede en verbinding.

"Ja, ook in de kerk zijn er onderlinge verschillen door de crisis. Kerkmensen zijn net echte mensen", zet Van der Kamp daarover. De dominee wijst op kerken die tegen maatregelen in helemaal vol zitten.

"Ik denk dat je ook een voorbeeld hebt naar de maatschappij toe. Als mensen hun schoenwinkel niet eens open mogen hebben, dan moet je ook niet met 650 mensen in een kerk gaan zitten. Dat zet nog wel eens kwaad bloed."