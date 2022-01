'Hobbyloods' en appartement verloren gegaan bij grote brand in Pingjum

De brand was op een complex met meerdere loodsen. De brand is in de middelste loods begonnen. Onder andere de brandweerkorpsen van Harlingen, Witmarsum, Joure en Bolsward zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. De brand was uitslaand en al snel vloog er ook een tweede loods in brand.

Asbest

Mogelijk is er asbest bij vrijgekomen. Onderzoek moet uitwijzen of dat daadwerkelijk het geval is. Uit voorzorg volgde de brandweer het 'asbestprotocol'. Dit betekent onder andere dat brandweerlieden niet in de rook mochten staan en dat ze hun kleding na afloop goed moeten wassen.