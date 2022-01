VC Sneek zonder Scharbaai sterker dan FAST

In de eerste set ging de wedstrijd aardig gelijk op. De Snekers hadden meestal wel een kleine voorsprong. Aan het einde van de set was dat ook het geval: 23-25.

Sneek op tijd wakker

In de tweede set nam Sneek al snel een grote voorsprong (3-10). De Limburgers vochten zich daarna wel terug in de strijd (16-16). Aan het einde van de set kwam FAST zelfs even op voorsprong, maar Sneek was op tijd wakker. Met 21-25 was duidelijk dat ook de tweede zet voor de Snekers was.

Set drie was een ander verhaal: FAST kwam als snel met 7-1 voor. In tegenstelling tot Sneek in set 2, kon FAST deze voorsprong wel vasthouden, al kwamen de ploegen aan het einde van de set nog wel dichtbij elkaar: 25-23.

Geen problemen in set 4

VC Sneek was echter niet van slag door het verlies in set 3. De Snekers hadden in de vierde set steeds een comfortabele voorsprong. Met 18-25 sloot Sneek een degelijke set af. Eindstand van deze wedstrijd: 1-3.