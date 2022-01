Burgemeester Fred Veenstra: "Ondernemers zijn aan het einde van hun Latijn"

De burgemeesters van Veiligheidsregio Fryslân komen iedere week bij elkaar. Voorzitter Sybrand Buma neemt het advies van zijn collega's mee naar Den Haag. In het geval van Fred Veenstra is het advies aan de regering momenteel wel duidelijk: de boel moet weer open. "Ik denk dat we op dat moment zijn aangekomen", zo zegt Veenstra.

Dezelfde coronaregels in heel Europa

De burgemeester van De Fryske Marren pleit er ook voor dat in heel Europa dezelfde coronamaatregelen gelden. "Hoe kunnen we voorkomen dat we vanuit Fryslân naar Oldenburg of Leer rijden, om daar een plezierige dag te hebben? Waarom zou dat in onze dorpen en steden niet kunnen?" vraagt Veenstra zich hardop af. "Daar moet onze regering de komende weken veel aandacht voor hebben."

Ondanks zijn zorgen over de lockdown zal burgemeester Veenstra de besluiten van het kabinet altijd opvolgen, zo benadrukt hij. Veenstra: "Op het moment dat ons kabinet iets besluit en er wordt in de Tweede Kamer over gedebatteerd, dan is dat het. Hoe ik er privé ook over zou denken: dat heb ik dan maar uit te voeren."