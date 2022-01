Aris begint nieuwe jaar goed: overwinning met meer dan 100 punten

Aris begon prima aan de wedstrijd en had al snel een voorsprong van een kleine tien punten. Na de eerste periode stond het 13-26 voor de Leeuwarders. Aris kon die voorsprong in de tweede periode consolideren en ging met 34-45 de rust in.

Honderd punten

In een soms harde derde periode deed Den Helder wat het kon, maar Aris had de hele tijd een aangename marge. Na 30 minuten stond het 54-73. De overwinning kon Aris nu eigenlijk niet meer ontgaan. De Leeuwarders hadden echter ook nog een ander doel: het maken van 100 punten. Door een tweepunter van Joran Triemstra lukte dat. Eindstand: 77-103.

Topscorer

George Brock maakte de meeste punten voor Aris (25). Reinder Brandsma was goed voor 16 punten.