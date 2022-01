Goud voor Nederlandse vrouwen op ploegenachtervolging, ook medailles voor Kok en Groenewoud

Bij de massastart bij de vrouwen was het ook een Nederlands feestje. Schouten en Marijke Groenewoud controleerden het peloton en lieten niemand wegrijden. In de spring was Schouten verreweg de sterkte. Groenewoud kwam als tweede over de streep en dus was het zilver voor haar.

Bergsma speelt bijrol

De wedstrijd bij de mannen bracht meer spektakel. Steeds probeerden er groepjes weg te komen. Ook Jorrit Bergsma leek dat even te doen, maar dat lukte hem niet. De Fries kon verder geen rol van betekenis spelen in een wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door de Belg Bart Swings.