Nieuwe dienstregeling voor bussen van Arriva gaat in

Er komen meer bussen op hoofdverbindingen en sommige routes worden anders, zodat de reistijd voor een groot deel van de reizigers korter wordt.

In de nieuwe dienstregeling vervallen sommige haltes in dorpen en stadswijken. Daar is nogal wat ergernis over. Het verdwijnen van de bushalte in De Westereen riep Kamervragen op.

Op de website van de vervoerder zijn alle aanpassingen te vinden.