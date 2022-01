Bijzondere ontdekking: twee Friese tuinarchitecten werkten aan park Olterterp

Het park wordt gerestaureerd: slechte bomen worden weggehaald en aan de hand van oude tekeningen wordt de tuin opnieuw ingericht.

Bij het onderzoek naar de geschiedenis kwamen ze erachter dat twee bekende Friese tuinarchitecten aan het ontwerp van de tuin werkten: Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en Gerrit Vlaskamp (1834-1906).

Adellijke familie Van Boelens

Huize Olterterp was eerder de locatie van het slot van de adellijke familie Van Boelens. Het park bestaat uit een glooiende tuin met slingerpaden, waterpartijen en verschillende soorten bomen. Het is eind 18e eeuw aangelegd in opdracht van de familie Van Boelens.

Lang was niet duidelijk wie de tuin had aangelegd. "Sinds kort weten we dat Lucas Pieters Roodbaard en Gerrit Vlaskamp allebei eraan hebben gewerkt", vertelt Stefien Smeding. Ze is cultuurhistorisch landschapsdeskundige bij It Fryske Gea.