Burgemeester Tytsjerksteradiel baalt van geheime feest bij Burgum op oudejaarsnacht

Tijdens de jaarwisseling kwamen honderden jongeren bij elkaar op een geheime locatie in Burgum. Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel zegt dat hij baalt van dit feest en dat hij had ingegrepen als hij ervan wist. "Dit kan gewoon niet", laat Gebben weten in het radioprogramma Op'e Hichte bij RTV NOF.

De burgemeester zegt het ook jammer te vinden dat er dit jaar geen tentfeesten konden doorgaan tijdens Oud en Nieuw vanwege de coronamaatregelen. Dat zou eerst gebeuren in sporthal De Nije Westermar in Burgum.

Op sociale media kreeg Gebben veel complimenten voor het toestaan van het geheime feest, maar in het radioprogramma benadrukt de burgemeester dat als hij had geweten van het feest, hij het nooit door had laten gaan.