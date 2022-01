Operaasje Fryske Flagge: Pieter Oosterhof uit Denemarken over zijn Elfstedentocht van 1997

Pieter Oosterhof woont in Suldrup, in het noorden van Denemarken. Als jongen stond hij - als het even kon - op schaatsen. Toen hij 25 jaar was, verhuisde hij naar Denemarken, om met zijn vader daar op de boerderij te werken. Dat was in 1996.

Begin januari 1997 kwam het bericht dat de Elfstedentocht doorging. "Juist die winter was ik ingeloot, dus toen ik begon te vriezen, werd ik al wat onrustig." In Denemarken had hij amper getraind. "Het was daar toen ook heel koud. Op een meertje in de buurt kon ik wat schaatsen, maar dat was zo klein dat ik niet echt heb getraind."