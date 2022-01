Gestolen nummerborden aangetroffen in duinen Schiermonnikoog

Een wandelaar zag de gele platen liggen.

De gedupeerden hebben inmiddels een duplicaat van hun kentekenplaat gekregen en daarmee zijn de originele platen niet meer geldig. Om misbruik te voorkomen worden de originelen vernietigd.

De platen waren op verschillende plekken in het dorp gestolen van bussen en personenauto's. Over de daders is niets bekend. Het is ook niet duidelijk wie de kentekenplaten in de duinen heeft achtergelaten en wanneer dat is gedaan.