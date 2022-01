LDODK begint het nieuwe jaar met een overwinning na spannend duel

In de tweede helft begon LDODK scherp. Door een goal van Marlou Kuiper werd het met nog 12 minuten op de klok 16-16. Even later kwam LDODK zelf voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong.

Spannend tot het laatste moment

LDODK verdedigde daarna prima en maakte in tegenstelling tot in de eerste helft nu de kansen wel af. Bij 21-17 leek de wedstrijd wel beslecht. Toch werd het weer spannend: met nog anderhalve minuut was het 23-22.

Een minuut later maakte Randy Oosting er met een mooi schot zelfs 23-23 van. Maar het was nog niet afgelopen: er werd een overtreding gemaakt op Ran Faber en LDODK kreeg een strafbal. André Zwart mocht aanleggen en scoorde het winnende punt: 24-23.

In het eerste duel in Capelle aan den IJssel wist LDODK ook al met moeite te winnen (21-24). KCC pakte voor de kerstdagen verrassend de volle winst in Koog aan de Zaan tegen KZ en houdt daarmee zicht op een plaats in de top-3.