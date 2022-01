Bergsma kritisch op schaatsbond: "Ze mogen de massastart wel wat serieuzer nemen"

"Vorig jaar was het duidelijk geweest, had ik het liefst met een Stroetinga aan de start gestaan", zegt Bergsma, "maar dit jaar is er niet echt een brede keuze. Dan moet je kiezen uit de mannen die zich plaatsen voor de Olympische Spelen en de bondscoach koos voor Sven."

Serieuzer

Bergsma heeft het nog niet met Kramer gehad over hoe ze de massastart zullen schaatsen. "Het is nog ver weg, maar het was mooi geweest als je al eerder samen kon rijden."

Het besluit dat Bergsma met Kramer de massastart doet, is pas onlangs gemaakt. Trainingstijd is er bijna niet meer. Bergsma is daarom kritisch op de schaatsbond. "De massastart mag wel wat serieuzer genomen worden."