Antoinette de Jong en Femke Kok pakken goud op EK afstanden

Bij de 1.500 meter bij de vrouwen waren er twee Friese ritte. Ellia Smeding tegen Marijke Groenewoud en Antoinette de Jong tegen Ireen Wüst. Groenewoud was na haar rit de nummer één met 1.54,78. Smeding, die voor Groot-Brittannië schaatst, kwam tot 1.59,23.

Friese winnares

De Italiaanse Francesca Lollobrigida was in de een na laatste rit net wat sneller dan Groenewoud (1.54,51). Het was aan De Jong en Wüst om ervoor te zorgen dat er toch nog een Friese winnares kwam. Dat lukte. Antoinette de Jong kwam na een spannende strijd in 1.53,81 over de eindstreep en Wüst werd tweede met 1.54,08.