Kerstbomen logeren in Bakkeveen: "Ze krijgen hier een tweede kans"

Tuinvereniging De Twakamp stelt een stuk land beschikbaar voor kerstbomen die daar tot aan de kerst kunnen logeren. Voor vijf euro wordt er op de boom gepast.

Er zijn echter nog niet veel mensen die gebruik maken van het initiatief. "Het zijn nu zo'n vier, vijf mensen", zeggen Gerard Hommema en Jouke Bouius van de tuinvereniging. "We zetten het initiatief elk jaar op de website van Bakkeveen en in het krantje de Slûswachter. We hopen dat we zo meer mensen krijgen."

Wat de kosten betreft hoeven mensen het niet te laten, vinden ze. "We verzorgen de boom een heel jaar voor 5 euro. Dat is toch eigenlijk geen prijs?"

Gebruikssporen

De bomen krijgen in ieder geval een mooi tweede leven. Dat kan zelfs voor de tweede keer.

Hommema wijst naar het boompje dat nu voor de tweede keer in Bakkeveen logeert. "Na twee jaar zie je toch wel wat gebruikerssporen aan de boom. Ze worden wat minder. Maar deze is voor de tweede keer gebracht, en die ziet er goed uit. Het zijn vaak mooie Nordmann-sparren, die zijn toch wel sterk."

Ondertussen komt iemand aanfietsen met een kerstboom die het komende jaar in Bakkeveen gaat logeren. "Zo heb ik hem ook opgehaald, dat ging best", zegt de klant. "De boom is goed gebleven, dus we geven hem een tweede kans."