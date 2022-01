Femke Kok pakt goud op 500 meter bij EK afstanden

Ellia Smeding uit Harlingen, die uitkomt voor Groot-Brittannië, mocht de 500 meter openen. Ze zette een tijd neer van 39,17. Daarmee deed Smeding niet mee voor de overwinning.

Kok blijft Golikova voor

In rit 5 was het de beurt aan Michelle de Jong. Ondanks een misstap zette ze met 37,85 de snelste tijd van dat moment neer. Die tijd bleef echter niet heel lang staan, want de volgende Friezinne, Femke Kok, was met 37,32 redelijk sneller.

De Russische Angelina Golikova leek onder de tijd van Kok te duiken, maar bij de finish kwam ze toch tekort: 37,43. Daria Katsjanova en Andzjlika Wójcik kwamen in de laatste rit ook niet aan de tijd van Kok.

Michelle de Jong eindigde op plaats vijf.