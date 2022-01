Eigen relatie is inspiratie voor nieuw stuk van Jan Arendz en Marijke Geertsma

Ze leerden elkaar kennen bij toneelgezelschap Tryater. "Ik speelde al bij Tryater en Jan was bezig om handtekeningen te verzamelen voor het behoud van het gezelschap. In die tijd was Tryater semiprofessioneel en we wilden een professioneel gezelschap worden", vertelt Marijke Geertsma.

Persoonlijk stuk

Ze werken al jaren samen en thuis zijn ze ook altijd bij elkaar. Over hoe je de relatie goed houdt, gaat het nieuwe stuk. Ze vroegen oud-LC-journalist Bonne Stienstra, waarmee ze eerder werkten, om het te schrijven.

"Hij kwam met het idee om iets over relaties te doen. Het is een persoonlijk stuk, waar we input voor gaven. Het is vrolijk en zal voor veel echtparen herkenbaar zijn", zegt Jan Arendz.

Beide acteurs zijn inmiddels met pensioen. Nu zijn ze dus nog vaker bij elkaar. "Ook omdat we nu samen spelen. Bij Tryater zaten we wel eens in hetzelfde stuk, maar hadden we niet altijd scènes met elkaar. Nu staan we wel met zijn tweeën op het podium", vertelt Geertsma.