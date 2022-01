Jonge otter bij Abbega doodgereden door kraan van Wetterskip Fryslân

Jonge otters zijn minder mobiel; oudere dieren kunnen beter wegkomen. "Het is sneu dat dit gebeurd is", zegt woordvoerder Michiel Zijlstra van Wetterskip Fryslân.

Voordat de werkzaamheden begonnen, is gecontroleerd of er nog beschermde diersoorten zaten, zoals de otter. De conclusie was toen dat die er niet waren. Normaliter wordt er nog standaard een actie uitgevoerd, om de dieren te verjagen voordat de werkzaamheden beginnen.

Toen pijnlijk duidelijk werd dat er wel otters zaten, is dat toch nog gedaan. Er is officieel melding gedaan van het voorval bij de provincie.