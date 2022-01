Omrop TIP: Elfstedentocht van 1985 (deel 1)

Op 4 januari 2022 is het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd geschaatst. Nog nooit heeft Fryslân de tocht der tochten zo lang moeten missen als nu. Zal er ooit nog een tocht komen? In februari 1985 was dat ook de vraag. Het dooide, de kans was klein, maar het verlangen groot. Sinds 1963 zat men er al op te wachten.