GGD: Twee extra vaccinatierondes dit jaar

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

In Fryslân zijn vrijdag 1.594 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie;;

Landelijk gaat het om 34.954 besmettingen, ook een record;

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen eind deze maand een prik krijgen.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.