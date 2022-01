Coronanieuws 8 januari: Winkeleigenaar opent deuren met crowdfunding

Begrafenissen en crematies kunnen in coronatijd vaak niet plaatsvinden binnen zes dagen na het overlijden. Begrafenisondernemers zijn daarom veel tijd kwijt aan het regelen van uitstel, schrijft het AD. Het is wettelijk vastgelegd dat een begrafenis zes dagen na het overlijden moet plaatsvinden.

De grootste begrafenisondernemer van Nederland, DELA, zegt dat in december ongeveer een kwart van de begrafenissen werd uitgesteld in Nederland. In sommige regio's gaat het om een derde van de begrafenissen.

Verklaring van een arts

Uitstel kan nodig zijn omdat crematoria vol zitten, nabestaanden corona hebben of omdat nabestaanden vastzitten in het buitenland. Voor uitstel is veel papierwerk nodig.

"We moeten een arts raadplegen, die moet een inschatting maken of het lichaam in staat is die periode te overbruggen. En met die verklaring moeten we naar de burgemeester toe, die moet toestemming geven", zegt woordvoerder Martijn van de Koolwijk van DELA tegen de NOS.