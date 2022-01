Nasleep van grote brand in Gorredijk is 'emotionele rollercoaster'

Momenteel is er veel medewerking en begrip van klanten nodig om meer ruimte op de projecten te krijgen. Het bedrijf is net één grote puzzel die in elkaar moet worden gezet. Door extern te produceren en andere werkplekken te 'lenen', zet Frederik Interieurs de eerste stap om weer helemaal overeind te komen.

Voor iedereen anders

Ritmeester merkt dat alle medewerkers verschillend met de situatie omgaan. De één zet één stap in het afgebrande pand, kijkt even en loopt dan direct weer naar buiten om er niets mee te maken te hebben. De ander is een week bezig met schoonmaken en het zoeken van gereedschap om te kijken of er nog iets te redden valt.

Maar allemaal hebben ze dezelfde nachtmerries en worden ze 's nachts wakker van de zachtste geluiden in het huis.