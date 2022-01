Nieuwe start voor LDODK met oude bekende Gerald Aukes

Aukes (55) was meer dan twintig jaar actief als korfbaltrainer. Tussen 2006 en 2012 was hij erg succesvol met LDODK. Hij bracht de ploeg van de eerste klasse via de overgangsklasse naar de hoofdklasse.

In 2012 kwam de kroon op het werk met de winst in de hoofdklassefinale tegen OVVO. Toen promoveerde LDODK als eerste Friese ploeg naar het hoogste niveau: de Korfbal League.

Doorgegroeid naar topclub

De Grouster nam na zes seizoenen afscheid van LDODK en werd later hoofdtrainer bij andere clubs in de Korfbal League: KZ, DOS'46, DVO en Blauw Wit. "Het was mooi om mijn periode bij de LDODK af te sluiten met de promotie", zegt Aukes. "En in de tussentijd is LDODK doorgegroeid naar een topclub in Fryslân, in Noord-Nederland."

Na een halfjaar van "relatieve rust", zoals Aukes het zelf omschrijft, is hij terug in de Korfbal League. Nu voor het eerst met 'zijn' LDODK.

Bestuurslid Jan Sjoerd Pool haalde Aukes terug. LDODK zocht een nieuwe trainer, nadat Dico Dik vlak voor de kerstdagen opstapte. "Dat was een lang en 'geanimeerd' gesprek", zegt Aukes. "Ik heb de energie om erin te stappen."