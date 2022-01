'Otters in de Grutte Wielen verdienen extra bescherming'

Voor het grootste deel is het natuurgebied met veilige verbindingen en schermen nu zo ingericht dat otters niet meer heel makkelijk onder een auto kunnen komen. Er is nog wel een inzamelingsactie gaande om de aansluiting met Vijversburg op net zo'n manier te beveiligen. En de verbinding met de Alde Feanen is er wel, maar de inrichting kan beter.

Ook voor het voedsel van de otters kan nog wel wat gebeuren, zegt Hanneke Godthelp van de provincie Fryslân: "Bij de verbinding tussen de polder en de boezem willen we ook kijken of die ook verbeterd kan worden voor de vis. Dat zou ervoor moeten zorgen dat vissen kunnen opgroeien in de polder, en dan komt er daar dus ook meer vis beschikbaar."

Ruimte voor meer stelletjes

De Grutte Wielen is een Europees beschermd natuurgebied en valt onder het Natura 2000-netwerk. Als het gebied zich ook met de otter kwalificeert voor die status, levert dat extra geld op voor de bescherming van het zoogdier.

Dat betekent niet alleen dat je de inrichting kunt verbeteren, maar ook het beheer. Er leven nu zo'n twee of drie stelletjes otters en er is ruimte voor meer. In heel Fryslân is volgens Rintjema plaats voor honderden otters. "Op dit moment bestaat de populatie in heel Fryslân ook al uit een honderd of honderdvijftig dieren, denken wij."