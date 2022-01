Popprijs voor Friesland Pop-directeur Sjouke Nauta, Stjer krijgt publieksprijs

Singer-songwriter Faske uit St.-Jacobiparochie won de award voor grootste talent. Hij heeft grote plannen voor de komende tijd. "Over een week brengen we een EP uit op Spotify, daarna misschien ook nog op vinyl. En we spelen binnenkort op Noorderslag en wat kleinere festivals."

Publieksprijs voor Stjer

De publieksprijs ging naar Stjer, de film van De Hûnekop en regisseur Janko Krist. "We vallen van de ene verbazing in de andere", vertelt zanger en hoofdrolspeler Emiel Stoffers. "Wat begon als een geintje, is een hele goede grap geworden."

Of er ook een deel twee van de film komt, kan Stoffers niet zeggen. "Daar heb ik het antwoord nog niet op. We zouden dom zijn als we het niet zouden doen, maar we moeten eerst hier nog even van bijkomen."