Veel vragen in Echtenerbrug over onrustige jaarwissel; plan voor verbetering

Afgelopen jaarwissel liep het uit de hand. De ME werd opgeroepen om de brandweer bij te staan in het dorp. In het dorp leven veel vragen over wat er allemaal gebeurd is en hoe het zover kon komen.

Vertegenwoordigers van de politie, de gemeente De Fryske Marren en plaatselijk belang zijn met elkaar om tafel geweest om de oudjaarsnacht te bespreken. De belangrijkste conclusie is dat het anders moet.

Jeugd betrekken bij plannen

Volgend jaar moet er een feest komen voor alle inwoners, is het plan. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt ook de jeugd van Echtenerbrug betrokken bij de voorbereiding.

Binnenkort gaan de verschillende partijen weer om tafel. Dan wordt ook een aantal inwoners van Echtenerbrug uitgenodigd.