Sommige scholen weer open, maar studenten zitten thuis: "Alles verwatert"

Het is niet de studententijd die Lotte had verwacht. "Je hebt het anders voor ogen. De band met je klasgenoten is minder groot. Die impact wordt steeds groter. Alles moet steeds 'switchen' en ook dat is moeilijk."

'De stad in, meer kun je niet'

Lotte studeert design en werkt daarom veel met haar handen. "In de praktijk is dat beter dan op je kamertje, dus ik hoop dat alles snel weer opengaat. Mijn dag ziet er nu gek uit. Je doet het huishouden wat, maar dat is het dan. Zo nu en dan de stad in, meer kun je ook niet."

Het verhaal van Lotte wordt door verschillende studenten op straat in Leeuwarden bevestigd. De rek is er zo langzaamaan uit.

Voor Korné van der Vegt is de lockdown een grote belemmering. Hij is autistisch en moet structuur in zijn leven hebben. Maar dat valt door corona weg. "Deze tijd is heel bijzonder en heel erg vreemd. Ik kan niet echt wennen. Het is vooral online les, dat is aanpoten."