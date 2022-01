Angst in Ternaard na besluit over meer gaswinning: "We vrezen het ergste"

Tabak: "We vrezen dat de boring bij Ternaard ook door zal gaan. We hopen van niet, maar we vrezen het ergste. Het zou vreselijk zijn voor de Waddenzee en de hele omgeving."

Formulering in regeerakkoord

Eerder werd ervan uitgegaan dat het boren naar gas bij Ternaard niet meer zou plaatsvinden. Zo zeker zijn ze daar nu niet meer van. Dat komt ook door de formulering hierover in het regeerakkoord. Tabak: "Er staat: 'We ronden de procedure rond Ternaard af'. Wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Ronden ze dat nu af, of straks, als er geboord is?