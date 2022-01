Nieuwe plannen CBR 'fraudegevoelig' volgens Friese rijschoolhouders

Volgens Geert de Bruin, van rijschool Geert de Bruin uit Surhuisterveen, speelt het probleem van lange wachtlijsten echter helemaal niet in Fryslân. "Ik ken in Fryslân helemaal geen rijscholen die er met de pet naar gooien. Sorry dat ik het moet zeggen, maar dit is denk ik meer een probleem in de Randstad."

Wachtlijsten door corona

Ook Johan de Haan van Verkeersschool Alert in Drachten is het niet eens met de plannen van het CBR. "Ze willen die wachttijden korter hebben. Alleen die wachttijden zijn niet gekomen omdat de rijscholen heel slecht werk afleverden. Die wachttijden zijn gekomen doordat de corona de hele boel stil heeft gezet."

Volgens De Haan konden 160.000 examens niet doorgaan door de coronapandemie. "Maar de nieuwe aanmeldingen zijn gewoon doorgegaan. Die wachttijd wil het CBR graag weghebben, want ze hebben met de regering afgesproken dat de wachttijd niet hoger mag oplopen dan zoveel weken. Nu gaan ze manieren zoeken om dat op te lossen."