EK-titel Kramer op ploegenachtervolging, zilver Antoinette de Jong op 3.000 meter

Kramer reed met Marcel Bosker en Patrick Roest naar een gouden medaille op de EK afstanden. Ze reden met 3.37,97 een nieuw baanrecord in Thialf. De tijd was net sneller dan Noorwegen, dat met 3.38,92 als tweede eindigde. Het brons ging naar Italië. In totaal deden vijf landen mee aan dit onderdeel.

Drie uit drie

Het is voor de derde keer dat Nederland Europees kampioen wordt op de ploegenachtervolging. Het is ook de derde keer dat de EK afstanden wordt georganiseerd.

Op de Olympische Spelen gaan Kramer, Bosker en Roest ook het trio vormen dat de ploegenachtervolging rijdt.