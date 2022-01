Cambuur haalt TOP Oss-verdediger en hoopt op Patrick Joosten

Sylla is een linkerverdediger van 22 jaar. Hij heeft een amateurcontract bij TOP Oss en daarom konden de Leeuwarders hem gratis overnemen. Vrijdag is Sylla medisch gekeurd en de club zal op korte termijn naar buiten komen met zijn komst. De linkspoot speelt sinds afgelopen zomer voor TOP Oss in de eerste divisie. Daarvoor kwam hij uit voor Excelsior Maassluis.

Foeke Booy wil niet bevestigen of ontkennen dat Cambuur Sylla binnenhaalt. Wel geeft de technisch manager aan dat er een akkoord is met een speler.

Patrick Joosten

Cambuur hoopt nog meer zaken te kunnen doen op de transfermarkt. "We zijn in gesprek met FC Groningen", geeft Booy toe. De Leeuwarders hopen Patrick Joosten voor een halfjaar te huren van de Groningers. De aanvaller zit op een zijspoor en kan Cambuur meer opties geven aan de linkerkant van de aanval.

Omdat Issa Kallon en David Sambissa nu meedoen aan de Afrika Cup is de spoeling daar nogal dun.