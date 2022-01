Papierwerk rond: Tahiri definitief naar sc Heerenveen

Tahiri, die eerder in Nederland uitkwam voor RKC Waalwijk, tekent in het Abe Lenstra Stadion een contract tot de zomer van 2024.

Technisch manager Ferry de Haan is blij dat hij een opvolger heeft voor Veerman, die overstapte naar PSV: "Met zijn creativiteit en ervaring in het Nederlandse voetbal kan hij voor ons van waarde zijn. We volgen Anas al langer en zijn blij dat hij nu voor ons kiest."