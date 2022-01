Auto botst tegen boom na politieachtervolging bij Rottevalle

De politie kreeg een melding van twee inbrekers die op heterdaad betrapt waren. In de buurt van de inbraak is de politie de auto tegengekomen. De bestuurder van de auto zou het stopteken van de politie genegeerd hebben: daarna zette de politie de achtervolging in.

Op de N369 bij Rottevalle is de auto met twee inzittenden tegen een boom gebotst. De auto raakte zwaar beschadigd. Dat geldt ook voor een auto die op het erf van de woning stond, en voor het hek langs de N369.

Aangehouden door de politie

Na het ongeluk zijn de twee mannen aangehouden door de politie. Eén van de mannen is meegegaan met een ambulance, een andere verdachte werd meegenomen door een agent.

De Forensische Opsporing doet nu onderzoek bij de woning en de auto.