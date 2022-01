Margreet de Graaf van GGD Fryslân: "Omikron al zichtbaar in de cijfers"

Het loopt goed op deze locaties, zegt De Graaf, maar toch komen er minder mensen dan verwacht. "In een kleine week hebben we nu een kleine 10.000 prikken in Leeuwarden gedaan en een kleine 1000 in Drachten. We bekijken per week hoe we dit het meest praktisch kunnen inrichten. De grote hal gaat straks dicht, dan hebben we de kleine hal in Leeuwarden nog. Zo kijken we er steeds naar: hoe zetten we de mensen zo goed mogelijk in?"

'Oppepper' voor het immuunsysteem

De boosterprik is hoe dan ook erg nodig, benadrukt de GGD-directeur: "De boosterprik is een soort van oppepper, een herinnering voor het immuunsysteem, die je beter beschermt. De omikronvariant lijkt minder gevaarlijk, maar als er 500 mensen tegelijkertijd ziek worden, en daarvan gaan er twee naar het ziekenhuis, dan zijn het er toch nog te veel."