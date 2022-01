Burgemeester Buma sluit drugswoning aan Catharinahof in Leeuwarden

De politie had overlastsignalen en meldingen van mogelijke drugshandel binnengekregen.

Bij een van de bezoeken van de politie aan de woning was er een bij de politie bekende drugshandelaar in de woning die 19,54 gram cocaïne bij zich had. Daarnaast werden er aan drugshandel gerelateerde goederen gevonden, zoals een weegschaal.

Daarmee staat voor de burgemeester vast dat er sprake was van drugshandel.

Het is de eerste woning die Buma dit jaar heeft gesloten.