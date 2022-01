Aanhouding Haagse dealers leidt tot sluiting drugspand Drachten

De twee mannen worden ervan verdacht dat ze in Drachten in harddrugs handelden. De aanhoudingen zijn een poos geleden al gedaan.

Aanhouding na achtervolging

De eerste was al in augustus. Toen hield politie de eerste verdachte (21) aan na een korte achtervolging. Bij hem werd een vuurwapen, 72 gram cocaïne en 19 gram heroïne gevonden. Hij wordt ervan verdacht dat hij al een poos harddrugs handelde in Drachten. De verdachte zit nog vast.

En in oktober heeft de politie een man van 30, dus ook uit Den Haag, aangehouden voor de handel in harddrugs. Bij hem werd 66 gram cocaïne en 20 gram heroïne gevonden. Volgens de politie handelde hij onder andere uit een woning aan de Wielewalen in Drachten.

Voor burgemeester Rijpstra reden om nu het huis dicht te gooien. Op het huis hangt een poster, waarop staat dat het verboden is om het huis binnen te treden.