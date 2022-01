Landelijk 34.954 coronabesmettingen | GGD schaalt XXL-priklocatie af

Ook in Fryslân zal het aantal coronabesmettingen snel oplopen door de komst van de nieuwe omikronvariant. Dat zegt Margreet de Graaf, directeur van GGD-Fryslân. "We denken dat omikron al zichtbaar is in de cijfers." Op dit moment verspreidt het virus zich voornamelijk in de groep mensen tussen de 18 en 29 jaar oud.

"Dat is misschien van de feestdagen", denkt De Graaf, "maar ook omdat zij misschien meer contact hebben met andere regio's, en omdat ze meer reizen. Het beeld is meestal dat het naar de oudere leeftijdsgroepen zal verschuiven."

Officieel is de omikronvariant in Fryslân nog niet vastgesteld in de tot nu toe onderzochte Friese testmonsters.