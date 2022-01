Drachtster onderneemsters 'staan in de kou' en verkopen de kleding op de stoep

De vrouwen staan dichtbij de ondergang van hun modewinkel 'Looks like vintage'. Onder het motto #Wijstaanindekou zullen ze zaterdag de kledingcollectie buiten verkopen tussen blote paspoppen.

Op de sociale media proberen de vrouwen om zoveel mogelijk andere zaken in Fryslân en op andere plekken in Nederland aan de actie mee te laten doen.

Buiten alle steunpakketten

"De steun van het kabinet is volledig onvoldoende voor kleine ondernemers", vertelt Hilda Hobma. "Er is een flinke groep die geen of bijna geen steun krijgt en overal buiten valt. Daar willen wij aandacht voor vragen."

De winkel van Hobma en Haisma is een goed voorbeeld, want die ging in de zomer van 2021 open en moest vlak voor de kerstdagen weer dicht vanwege de lockdown.