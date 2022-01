Laatste dag met directe aansluiting tussen bus en trein in De Westereen

Sommige argumenten die wel gebruikt werden om de halte te behouden, deugden niet. Postma: "In eerste instantie werd gezegd dat het een hele drukke halte was, die in de top 15 van Fryslân zat qua overstappers. Maar dat bleek een 'broodje-aapverhaal'. De halte staat rond plek 250."

Dat heeft er mogelijk mee te maken dat de aansluiting tussen de treinen en de bus lang niet optimaal was. "Als je wilde overstappen, moest je of heel hard lopen of een halfuur wachten. Dat is niet logisch."

Meer bushaltes verdwijnen

De bushalte bij het treinstation is niet de enige die verdwijnt uit het dorp. Die aan de Schoolstraat, Kerkstraat en De Greiden vervallen ook. Daar heeft het dorpsbelang geen problemen mee, want dat past in het plan om minder zwaar verkeer door het centrum van het dorp te laten rijden.

Er komen wel twee nieuwe haltes met fietsenrekken, beide aan de Voorstraat: een voor de supermarkt en een vlak voor de rotonde.