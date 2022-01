Justitie wil jeugd-tbs voor verdachte (21) van woningoverval Broeksterwâld

Justitie eiste ook een jeugddetentie die gelijk staat aan de tijd van het voorarrest. De verdachte zit een jaar vast: op 5 januari 2021 werd hij opgepakt. Hij ontkent dat hij de overval heeft gepleegd.

Geld en telefoons

De overvaller kwam op de avond van 15 december 2020 binnen in het huis aan de Patrimoniumweg door aan te bellen. Hij bedreigde de bewoonster met een mes en vroeg om geld. De vrouw gaf wat papiergeld, waarna de overvaller vluchtte. Die nam nog twee telefoons mee.

'Brakka'

De verdachte zou dezelfde avond tegen een kennis hebben gezegd dat hij een 'oud vrouwtje' had overvallen. Op dat moment had de politie nog niet bekend gemaakt dat het slachtoffer een vrouw was. De verdachte had bovendien een telefoongesprek met een neef, waarin hij de term 'brakka' gebruikte: straattaal voor 'overval'.

Volgens deskundigen is de verdachte vanwege een aantal stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar.

Slachtoffer was doodsbang

Omdat de man ontkent is een voorwaardelijke jeugd-tbs volgens de reclassering niet mogelijk. Die adviseerde daarom een onvoorwaardelijke jeugd-tbs. Het slachtoffer diende alleen een schadevergoeding in voor een telefoon en het geld dat werd meegenomen. Ze was doodsbang, ze dacht dat haar uren waren geteld.

De rechtbank doet op 20 januari uitspraak.