Waardevolle gebedenboeken kunnen ieder moment opduiken

Niet elk boekje zal zo veel geld opbrengen. Bij het bepalen van de waarde gaat het vooral om de mooie illustraties. "Het gaat om de kwaliteit van de miniaturen, de kleine schilderingen soms met bladgoud, aan het begin."

De gebedenboekjes werden vaak in opdracht van rijke families gemaakt en waren een heel persoonlijk bezig. "Nauwkeurig op maat gemaakt met een heiligenkalender erin. Daarom zijn ze vaak in families gebleven."

Gebedenboeken bij Tresoar

Bij Tresoar worden ook diverse gebedenboeken bewaard. Onder andere een uit hetzelfde jaar als het boekje van de uitzending, 1488. "De bekendste komt van het klooster Thabor in Sneek. Die is ook prachtig geïllustreerd."

De uitzending was voor Looper een 'feest der herkenning'. "Voordat ik bij Tresoar kwam, werkte ik in Zwolle. Toen hebben we ook eens zo'n gebedenboek gekocht. Dus ik ging terug in mijn eigen geschiedenis."

Het persoonlijke geloven

De deskundige aan tafel bij Tussen Kunst & Kitsch vertelde volgens Looper nu net niet wat het interessantste is aan het gebedenboek.

"Ik zocht er wat over op en las dat het van een klooster in Enkhuizen kwam. In de 15de eeuw zat men in de Moderne Devotie. Daarbij ging het op het persoonlijke geloven. Ook in Fryslân waren in die tijd kloosters en die mensen hadden gebedenboeken nodig."

Belvédère

De aflevering van het programma was opgenomen in Museum Belvédère. Het boek kwam uit de erfenis van de schoonvader van de vrouw die het had meegenomen naar de opnames. Hij had het boek op een veiling gekocht.