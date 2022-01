Al maanden meer doden dan voorspeld, ouderenorganisaties willen onderzoek

Met de hogere sterftecijfers zijn er ook meer uitvaarten. Toch merken de uitvaartondernemers dat het met name drukker is door andere omstandigheden. "Wat wij zien, is bijvoorbeeld dat mensen komen te overlijden door uitgestelde zorg of eenzaamheid", zegt Wilfried Manning van Manning uitvaartzorg in Wergea.

"Laatst hadden wij iemand die een operatie had gehad en eigenlijk 10 dagen in het ziekenhuis moest blijven. Vanwege corona kon hij maar beperkt bezoek ontvangen. Hij heeft het risico genomen en is naar huis gegaan en daar overleden aan de gevolgen complicaties."