"Nieuwe staatssecretaris moet eerst vertrouwen winnen van toeslagenouders"

Met de komst van een nieuwe staatssecretaris moeten de toeslagenouders eigenlijk weer opnieuw beginnen, denkt De Vries. "Van Huffelen zat er midden in, ze wist van het 'reilen en zeilen'. Wat weet Aukje van ons, hoe zal ze ons helpen? Ze heeft toegezegd dat ze haar best gaat doen, maar ik ben heel benieuwd hoe ze het wil aanpakken."

'De weg flink kwijtgeraakt'

Over het contact met Van Huffelen waren soms negatieve geluiden, maar volgens De Vries zijn de ouders zelf wel tevreden over het werk van de D66'er. "Ik merk nu wel bij veel gedupeerden dat ze tevreden over haar waren, en over haar werkwijze."

Ze onderstreept dat er voor de toeslagenouders nog heel veel speelt, niettegenstaande de 30.000 euro die aan ze is toegezegd. "Gedupeerden zijn de weg soms zo erg kwijtgeraakt, dat ze veel hulp nodig hebben op andere gebieden. Daar zijn onze gemeenten verantwoordelijk voor, maar daar zit een grote uitdaging."

In gesprek met de nieuwe staatssecretaris

Toch gaat De Vries uit van 'eerst zien, dan geloven' bij de nieuwe staatssecretaris. Ze wil daarom graag met Aukje de Vries in gesprek: in Buro de Vries, bij Omrop Fryslân. "Bij deze de uitnodiging aan Aukje om met een gedupeerde in gesprek te gaan", zegt De Vries.