Onderzoek naar handelen politie, gemeente en OM bij jaarwisseling Noardeast

In vijf dorpen in de gemeente zijn onveilige situaties en ongeregeldheden geweest, meldt het OM. Het gaat om Ferwerd, Anjum, Kollumerzwaar, Marrum en Burdaard. Daarbij gaat het niet alleen om oudejaarsnacht, maar ook om de nacht daarvoor.

Op verschillende plekken is de ME ingezet. "En waar nodig werd geweld toegepast", zegt het OM. Dat gebeurde onder andere in de nacht van 30 op 31 december in Anjum. Bij ongeregeldheden raakte een politieman ernstig gewond aan zijn gezicht.

Kritiek op handelen ME

De laatste dagen is uit verschillende hoeken kritiek gekomen op het handelen van de ME in Kollumerzwaag en Marrum. Zo zei de bevelvoerder van de brandweer dat de ME te snel is overgegaan op het gebruik van geweld. En jongeren in Anjum zeggen juist dat het optreden van de ME zorgde voor escalatie.

"Wanneer wij geweld toepassen, wordt dit nadien getoetst door een onafhankelijke Commissie Geweldsaanwending", zegt Marjan de Ruiter Abma van het basisteam Noordoost-Fryslân. "De uitkomsten zullen als input dienen in het evaluatieonderzoek."